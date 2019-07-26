Патрули Национальной гвардии с 1 августа будут самостоятельно нести службу по охране общественного порядка. Об этом сегодня, 26 августа, во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

«Исходя из анализа публичной безопасности в общественных местах, было проведено совместное совещание с главой Нацполиции, командующим Национальной гвардии и заинтересованными службами, на котором было принято решение о создании совместных групп из представителей Нацполиции и Нацгвардии по наработке нормативно-правовых актов, алгоритма действий и порядка взаимодействия с целью самостоятельного несения службы военнослужащими Национальной гвардии Украины. По результатам этой работы было подготовлено поручение министра внутренних дел по самостоятельному несению службы (патрулями) подразделениями Нацгвардии 5 дней в неделю 6 часов с момента выхода на маршрут. В таких патрулях будет задействовано 50% от личного состава патрульных подразделений Нацгвардии», - сказал Яровой.

Первый заместитель министра отметил, что личный состав НГУ приступает к выполнению определенных задач с 1 августа.

В свою очередь, заместитель командующего НГУ Николай Миколенко отметил, что на патрульную службу от Нацгвардии будут заступать около 2 тысяч военнослужащих.

Стоит отметить, что обеспечение охраны общественного порядка является прямой нормой Закона Украины о «Национальной гвардии». Личный состав, который призывался в апреле-мае 2019 года, уже прошел подготовку и готов к выполнению задач.

Самостоятельные пешие патрули позволят усилить полицию, увеличить количество правоохранителей в местах массового скопления людей и в районах со сложной оперативной обстановкой.