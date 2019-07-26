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В Госдуме РФ заявили о желании наладить контакты с партией «Слуга народа», получившей большинство по итогам выборов в Верховную Раду Украины. Об этом журналистам сказал глава комитета по международным делам Госдумы РФ Леонид Слуцкий, сообщает УНИАН.

«Необходимо встречаться, и встречаться не только в Страсбурге. Необходимо возобновить контакты», - сказал Слуцкий, добавив, что это будет «лучшим ответом» тем, кто старается «поссорить Украину и Россию». Он подчеркнул: «Ждём инициатив от партии Зеленского». «Мы будем готовы к масштабным контактам, ровно к таким, к каким готов сегодня Киев», - сказал Слуцкий.


По его словам, переговоры с партией «Оппозиционная платформа - За жизнь» уже ведутся. Как заявил Слуцкий, некоторые избранные народные депутаты от «Слуги народа» «вышли на связь». При этом он отказался называть их фамилии «по понятным причинам», «учитывая непростую ситуацию в Киеве, в том числе на площадке Верховной Рады нового созыва». «Давайте не будем этих людей подставлять», - сказал Слуцкий.

По его словам, эти депутаты являются «форвардами в новом парламентском большинстве» по здравому подходу к взаимодействию с Россией и ее парламентом.
 
ForUm

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