Государственное агентство автомобильных дорог Украины создает онлайн-карту для отслеживания состояния дорожного покрытия.

Об этом сообщается на странице Укравтодора в Facebook.

«Укравтодор запустил геоинформационную систему, которая будет наполняться информацией о дорожном покрытии и автоматически определять, нужен ли ремонт дороги, сколько он может стоить, какая стадия ремонта дорожного покрытия и кто выполняет работы. Соответствующую онлайн-карту планируется представить 24 августа 2019 года», - говорится в сообщении.

Кроме этого, планируется создать карту дорог, которая будет показывать состояние проезда и дорожные работы на том или ином отрезке дороги в зимний период.