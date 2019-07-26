Межведомственная комиссия по заключению соглашений о разделе продукции определила компанию Trident Black Sea бывшего депутата Государственной думы России Ильи Пономарева победителем государственного конкурса на привлечение частного партнера для разработки и добычи нефти и газа на крупнейшей по площади участке «Дельфин» на Черноморском шельфе.

Об этом Радио Свобода сообщил Илья Пономарев, а позже подтвердил министр энергетики Игорь Насалик.

Заявки на участие в государственном конкурсе подавали четыре компании. Среди них вышеупомянутая Trident Black Sea, а также американская Frontera Resources, которая сама и инициировала этот конкурс, азербайджанская компания Caspian Drilling Company LTD и «Укрнефтебурение», бенефициаром которой является украинский олигарх Игорь Коломойский.

Победитель конкурса на участок «Дельфин» - компания Trident Black Sea. Она на 90% принадлежит Trident Acquisitions Corp, а еще на 10% - ирландской San Leon Energy PLC. Ранее «Зеркало недели» сообщало, что ключевым акционером Trident Acquisitions Corp. является Илья Пономарев – экс-депутат Госдумы, эмигрировавший из России в Украину. Еще 10% акций принадлежит совладельцу сети супермаркетов «АТБ» Геннадию Буткевичу.

В комментарии изданию сам Пономарев заявил, что в случае победы компания Trident Black Sea планирует инвестировать 1 млрд долларов в разработку участка шельфа.

Согласно закону комиссия обязана определить победителя и предоставить предложение в Кабинет Министров в течение месяца - то есть до 12 июля 2019 года. В свою очередь, правительство тогда должно заключить сделку в течение двух месяцев - до 12 сентября 2019 года.

11 июня председатель Администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан призвал Кабмин продолжить конкурс на право распределения нефти и газа на рекордном по площади участке «Дельфин» на Черноморском шельфе. Он отметил в своем официальном письме, что «искусственное уменьшение сроков выглядит неслучайным» и «как нарочно созданный барьер с целью быстрого розыгрыша в избирательный период стратегически важного нефтегазового участка между «своими» и фирмами, преследующими исключительно спекулятивные задачи». Однако к его обращению министр энергетики и председатель конкурсной комиссии Игорь Насалик не прислушался.

Потенциальные инвесторы имеют 60 дней на подачу заявок. Условиями к инвестору были - полтора миллиарда гривен инвестиций на разведку, по меньшей мере пять скважин за первые пять лет, а государственная доля прибыльной продукции должна составлять не менее 11%.