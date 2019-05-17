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Президент Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Государственной Думы России Илье Пономареву.  

«Сегодня действующий Президент Украины Петр Порошенко в последний рабочий день своей каденции подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства согласно государственному интересу. Я сказал ему и хочу повторить здесь: это будет означать новый этап моей жизни, и большую честь, и огромную ответственность», - написал Пономарев в Facebook.

«Буду использовать новый статус с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета - все это для роста благосостояния украинцев», - заявил он.

Напомним, Пономарев является свидетелем по делу о государственной измене Виктора Януковича.

В июне 2016 года он получил вид на жительство в Украине. Ранее Госдума РФ лишила его мандата депутата. Кроме того, ему был запрещен въезд в Россию.

Пономарев был единственным, кто в Госдуме проголосовал против аннексии Крыма. При этом он заявил, что считает Крым «русской землей», однако нынешняя политика не приближает единения народов.
ForUm

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