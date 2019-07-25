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Во Всеукраинском крестном ходе в честь Дня Крещения Руси по Киеву пронесут ковчег с мощами святого равноапостольного князя Владимира.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 20 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Святой равноапостольный великий князь Владимир вошел в историю как Креститель Киевской Руси. Владимир был внуком святой равноапостольной княгини Ольги и сыном князя Святослава.

Согласно летописи, Владимир стал князем в Киеве в 980 году.

Летописи изображают Владимира до принятия им христианства жестоким, злопамятным и полным всевозможных пороков, среди которых, прежде всего, отмечают чрезмерное сластолюбие. К тому времени Владимир имел пять жен и сотни наложниц. Кроме того, Владимир сначала был закоренелым язычником и ярым врагом христианства. На холме возле своего дворца он устроил настоящий языческий пантеон - поставил статуи языческих богов.

По слову летописца, «побежденный похотью», страстный, сильный, храбрый воин, неудержимый в пирах и развлечениях, Владимир был сыном своего отца Святослава - язычником не так по убеждениям, как по образу жизни.

Далеко не сразу Владимир пришел к своей вере. Когда разошлась молва о его храбрости, мудрости и размерах его государства, которое было намного больше владений других царей и князей того времени, стали приходить к нему проповедники из разных народов и склонять его к принятию своей религии. За религиозной жизнью на Руси пристально следили те, кто так или иначе был с ней связан и потому заинтересован в духовном ее развития: православные греки - на юге, Римская Церковь - на западе, мусульмане Волжской Болгарии и иудеи Хазарии - на востоке.

Летописное повествование о выборе веры Владимиром носит легендарный характер. Ко двору вызывались проповедники ислама, иудаизма, западного «латинского» христианства (католицизма), но Владимир после беседы с «греческим философом» остановился на Православии. 
Согласно летописи, в 987 году Владимир на совете бояр принял решение о крещении «по закону греческому».

После уничтожения идолов началось просвещение киевлян евангельской проповедью. Священнослужители, а также крещеные ранее княжичи и бояре, обходили площади и дома киевлян и проповедовали Евангелие. 
Многие охотно принимал христианство, однако были и те, которые сопротивлялись. Это побудило князя Владимира назначить день общего крещения киевлян. В городе был объявлен указ: «Если кто не придет завтра на реку - богатый или бедный, или нищий, или раб - будет противником мне!» Услышав указ великого князя, люди пошли креститься в водах Днепра и Почайны.

Приняв христианство, Киевская Русь вошла в мировую историю как одно из самых больших христианских государств.

Частица мощей святого равноапостольного великого князя Владимира покоится в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 20-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, мощи атамана Петра Калнышевского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.
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