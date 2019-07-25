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Во Всеукраинском крестном ходе Украинской Православной Церкви примет Успенская икона Богородицы, которую строителям Киево-Печерской лавры подарила сама Матерь Божья.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт azbyka.ru, всего на торжества УПЦ 27-28 июля прибудут пять чудотворных икон и мощи 19 святых, которые будут пронесены по Киеву во время Всеукраинского крестного хода и будут доступны для поклонения верующим в Киево-Печерской лавре.

Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы - одна из древнейших явленных икон Украинской Православной Церкви.

Икона Успения - святыня Киево-Печерской лавры. По преданию, икону строителям Лавры вручила сама Пресвятая Богородица во Влахернском Храме. 
Согласно преданию, Царица Небесная, пожелав воздвигнуть в Печерском монастыре храм, призвала во Влахернскую церковь в Константинополе четырех известных зодчих. Она вручила им икону Успения, частицы мощей семи мучеников (в основание храма) и благословила идти в Киев строить церковь.

Успенская икона была принесена в Киев в 1073 году. Прибыв в Печерскую обитель, зодчие вручили чудесную икону Успения Пресвятой Богородицы преподобным Антонию и Феодосию и рассказали, как призваны были к строительству храма.

Также придание гласит, что Богородица сама показала зодчим церковь, по образу и подобию которой они должны были построить храм в честь Пресвятой Богородицы.
Исполнив волю Божией Матери, зодчие воздвигли Печерскую церковь, которую назвали по имени иконы – Успенской.

В 1677 году, когда турки осаждали Чигирин и Киеву грозила опасность, икону почти в течение всего дня обносили вокруг города. Образ Богородицы благословлял войска, шедшие на Полтавскую битву в 1709 году. А в 1812, во время войны с Наполеоном, икону снова обносили вокруг Киева.

В XX веке оригинал иконы исчез после взрыва Успенского Собора в ноябре 1941 года.

В настоящее время в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры над Царскими вратами находится список иконы Успения Киево-Печерской, написанный в первой половине XIX века. Эта икона так же, как и первоначальный чудотворный образ, вставлена в позолоченный круглый киот и после литургии опускается на ремнях для поклонения верующим.

Как сообщалось, в Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси 27 и 28 июля прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы. На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых. А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская). После Всеукраинского крестного хода святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры.
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