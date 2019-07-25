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В окружной избирательной комиссии №70 на Закарпатье долго не могли подсчитать голоса, потому что ее члены отравились салатом «Оливье».

Как пишет Mukachevo.net, отравились испорченной пищей более 10 членов ОИК, пострадали также 2 полицейских, сотрудник ГосЧС и наблюдатель.

По словам главы ОИК, еду заказали в ресторане.

Официально за помощью к врачам обратились 6 человек, двоих уже выписали, еще 4 членов ОИК в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же человек лечатся дома.

Чем отравились люди, точно не знают, но предполагают, что проблемы могли возникнуть из-за оливье, его ели все.

Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея, говорится в сюжете телеканала Sirius.

Члены комиссии рассказали, что плохо им стало еще в понедельник, но они работали над бюллетенями, несмотря на температуру, пока могли.

Председатель комиссии после больницы смог собрать 10-х членов ОИК, заключительное заседание провели без секретаря, но кворум действующий.
ForUm

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