Каждый должен заниматься своим делом: политики — политикой, а церковные деятели — церковными делами.

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Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщает patriarchia.ru.

«Патриарху Варфоломею обещали, что Порошенко останется у власти и доведет дело насильственного вовлечения в новосозданную автокефалию епископата, духовенства и верующих УПЦ. Но Порошенко у власти не остался, а новый президент Украины не вмешивается в церковные дела, и это делает ему честь.

Патриарху Варфоломею обещали создание ставропигий под его непосредственным началом, но и это обещание выполнено лишь частично. Тот храм, который Порошенко выделил под Константинопольский экзархат, стоит в лесах, паствы там нет, и так называемый экзарх скучает и бездействует», - отметил митрополит.

Владыка Иларион недавно побывал в Греции и рассказал, что в Элладской Православной Церкви думают по поводу «украинского церковного вопроса».

«Общение с архиереями Элладской Церкви убедило меня в том, что они прекрасно понимают всю сложность и неоднозначность сложившейся ситуации. В частности, всем в Греции известно, что томос об автокефалии получила из рук Патриарха Варфоломея не каноническая Украинская Православная Церковь.

В отличие от Патриарха Варфоломея, я не хотел бы делать каких-либо предсказаний относительно решений Элладской Церкви (о признании ПЦУ, - ред.). Это автокефальная Церковь, и она должна принимать решения самостоятельно, без внешнего давления», - сказал он.

Владыка подчеркнул, что ни одна Поместная Церковь не признала ПЦУ.

«Действия, совершенные Патриархом Варфоломеем, стали причиной того, что он оказался в изоляции. Ни одна Поместная Церковь не признала ПЦУ, некоторые выступили решительно против. Недовольство действиями Патриарха Варфоломея имеется и в его окружении, и шире среди иерархов Константинопольского Патриархата, и на Афоне, и в Поместных Православных Церквах», - рассказал митрополит.

Митрополит Иларион вновь подчеркнул, что решение «украинского вопроса» должно носить всеправославный характер.

«Я глубоко убежден в том, что решение проблемы […] должно носить всеправославный характер. Если бы имело место одностороннее признание ПЦУ той или иной Поместной Церковью, это лишь еще больше углубило бы существующее разделение. А наша общая задача — хранить единство Православной Церкви. Об этом мы молимся за каждой Литургией», - отметил митрополит.

Он прокомментировал, понимает ли Патриарх Варфоломей, что заявленная им цель — объединение всех православных верующих Украины в одну Церковь — не достигнута.

«Полагаю, он не может этого не понимать. Ведь ему обещали, что как только он выдаст Украине томос об автокефалии, в новосозданную структуру вольются и архиереи Украинской Православной Церкви. А этого не произошло, да и не могло произойти», - сказал владыка Иларион.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата напомнил, что «обрушившиеся на УПЦ гонения со стороны прежней власти лишь еще больше укрепили ее единство. Они еще больше консолидировали епископат, сплотили духовенство, монашествующих и мирян вокруг Блаженнейшего Митрополита Онуфрия».