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Сенат Чехии проголосовал за конституционный иск против президента страны Милоша Земана по обвинению в нарушении им Конституции, сообщает Укринформ со ссылкой на Radio Praha.

«Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана», - говорится в сообщении.

48 голосами против 20 (семеро воздержались) верхняя палата парламента страны проголосовала за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Теперь вопрос должна рассмотреть нижняя палата парламента.

Земан отрицает обвинения, называя их признаком конституционной неграмотности.

Отмечается, что сенаторы обвинили президента Земана в нарушении Конституции в восьми случаях, в том числе за предполагаемое влияние на судебную власть и недавнее нежелание президента принять отставку министра культуры Антонина Станека. Если суд согласится с обвинениями, Земан лишится должности президента Чехии.

 
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