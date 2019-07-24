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В порту Ейска на Кубани задержали судно Lizori под флагом Молдовы, на борту которого находились 14 граждан Украины, сообщает ТАСС.

По данным российского профессионального союза моряков, судно задержали из-за неудовлетворительного технического состояния и невыплаты экипажу зарплат, сумма задолженности - 11,23 тысячи долларов. «Украинское судно, украинский экипаж. На борту находятся 14 членов экипажа, все они граждане Украины», - сказала инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина, отметив, что троих из них отправили домой 23 июля. По ее словам, вопрос отправки домой остальных членов экипажа решается.

Судно принадлежит компании DonbassTransitService Ltd (ООО «Донбасстранзитсервис»).
 
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