Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в помещениях ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», сообщает пресс-служба НАБУ.

«В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП осуществляют санкционированные обыски в помещениях ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс» в рамках расследования уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ПАО «Укрэксимбанк» (100% акций которого принадлежат государству в лице Кабинета Министров)», – говорится в сообщении.

В НАБУ отметил, что предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июня 2019 года.

«Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия», – сказано в сообщении.

Напомним, 19 июля детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски в помещениях ПАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в том числе в спортклубе «5 элемент».