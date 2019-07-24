Заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

Об этом он сказал журналистам в среду, сообщает Украинская правда.

На вопрос, как он относится к подобной идее президента, Рябошапка ответил: «Конечно, поддерживаю. Я поддерживаю все инициативы президента».

Относительно первоочередных шагов на посту главы ГПУ, он отметил, что расскажет о них, когда будет соответствующее представление.

Также Рябошапка добавил, что если его все же назначат генпрокурором, то первоочередными шагами будут масштабные кадровые изменения в ГПУ.

По его словам, у него есть много идей, как можно изменить систему работы Генеральной прокуратуры, но рассказывать о них не захотел, чтобы их не украли конкуренты.

«Не имеет значения, какие есть проблемы, мы пришли, чтобы их решать», - сказал заместитель председателя ОПУ.

Он отметил, что трудности его не пугают.

При этом Рябошапка оценивает свои шансы стать генпрокурором «50 на 50».

Кроме того, у представителя команды президента спросили, будет ли в дальнейшем изменен закон об очищении власти в соответствии с предложениями Зеленского о массовой люстрации всех должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

Рябошапка ответил, что предыдущий состав Рады отказался его рассматривать, а у нового парламента будут другие первоочередные законопроекты.

При этом он добавил, что внесение изменений в УПК будут первоочередными в работе новой Верховной Рады.

Напомним, 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сейчас находится в официальном отпуске.