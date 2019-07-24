Под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины, следователями следственного отдела УСБУ в Хмельницкой области, при оперативном сопровождения сотрудников отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью УСБУ в Хмельницкой области, задокументирован факт приобретения гражданином Французской республики для вывоза за пределы Украины четырех единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

24 июля 2019 иностранца задержали во время прохождения пограничного и таможенного контроля при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Краковец».

Кроме того, приобретенное им в этот же день в Хмельницком огнестрельное оружие - один автомат Калашникова и три пистолета Макарова - изъято в ходе проведения обыска автомобиля, на котором правонарушитель пытался пересечь госграницу Украины. Также, во время личного обыска у него обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое средство - гашиш.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. Решаются вопросы сообщение иностранцу о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.