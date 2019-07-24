Президент Украины Владимир Зеленский встретился с группой послов стран «Большой семерки» по поддержке реформ в Украине и главами представительств Европейского Союза и НАТО в Украине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Спасибо представителям ваших стран за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Сегодня очень сложная ситуация, но у вас мощная, постоянная проукраинская позиция», - подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил дипломатических представителей за участие международных наблюдателей в работе на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 21 июля 2019.

«Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь», - сказал Зеленский.

Иностранные представители выразили готовность оказывать широкую поддержку реализации амбициозной программы реформ, которая была объявлена ​​Главой государства ранее и должна получить необходимую поддержку нового состава украинского парламента.

Зеленский проинформировал участников встречи о ситуации в Донбассе и последних шагах по разведению сил вокруг Станицы Луганской. Он подчеркнул, что необходимым условием для дальнейшего прогресса в урегулировании конфликта является четкое соблюдение режима прекращения огня.

Основное внимание во время встречи было уделено глубинным реформам, которые осуществляет Украина и поддержке усилий Президента и его команды со стороны международных партнеров.