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Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета без получения разрешения со стороны комитета.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Согласно пункту 2 статьи 22 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», концентрацией признается, в частности, назначение или избрание на должность руководителя, заместителя руководителя набсовета, правления, другого наблюдательного или исполнительного органа субъекта хозяйствования лица, которое уже занимает одну или несколько из перечисленных должностей в других субъектах хозяйствования, или создание ситуации, при которой более половины должностей членов наблюдательного совета, правления, других надзорных или исполнительных органов двух или более субъектов хозяйствования занимают одни и те же лица.

Следовательно, назначение на должность председателя наблюдательного совета публичных акционерных обществ «Сумыгаз», «Запорожгаз», «Черниговгаз», «Днепропетровскгаз», «Львовгаз», «Хмельницкгаз», «Криворожгаз», «Тысменицагаз», «Николаевгаз», «Киевоблгаз» , «Ивано-Франковскгаз», «Ривнегаз», «Днепрогаз», «Закарпатгаз», «Черновцыгаз», «Харьковгоргаз», «Житомиргаз», «Харьковгаз» физического лица - гражданина Великобритании Дэвида Этон Ховарда Брауна, является нарушением, предусмотренным пунктом 12 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции», и дает основания считать указанные общества единственным субъектом хозяйствования; указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части.

Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами.
ForUm

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