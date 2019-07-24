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Правительство Литвы намерено профинансировать реконструкцию школы № 2 в Авдеевке, которая находится возле линии разграничения. Об этом заявила директор департамента развития сотрудничества Министерства иностранных дел Литвы Виолетта Мотулайте, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

23 июля председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, делегация Литовской Республики и Украинский Союз промышленников и предприятий осмотрели состояние ремонтных работ в школе.  

По результатам осмотра здания и проведенных обсуждений литовская сторона возьмет на себя обязательства по закупке и монтажу оборудования для учебного процесса, пищеблока и строительству спортивной площадки. Заказчиком проекта по капитальному ремонту и переоснащению школы является департамент капитального строительства Донецкой ОГА, его общая стоимость – более 63 млн грн.

Правительство Литвы готово профинансировать свою часть работ на 1 млн евро.
ForUm

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