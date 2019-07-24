Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ. Об этом сообщил экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода.

«Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире, от того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве», - заявил Устенко.

21 июля Зеленский заявил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем парламентских фракций.

«Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, который следует даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета», - отметил Устенко.

В начале июля эксперт Атлантического совета (Atlantic Council) Мелинда Геринг писала, что среди кандидатов на должность были заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, директор по развитию бизнеса НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, секретарь СНБО и экс-министр финансов Александр Данилюк и бывший министр экономического развития и торговли Украины Абромавичюс.