также в разделеСпорт
Зеленский хочет провести в Украине Олимпийские игры 41
Свитолина проиграла полуфинал Уимблдона 46
Свитолина вышла в полуфинал Wimbledon 25
Свитолина сыграет в четвертьфинале Wimbledon 41
На Донбассе снаряд попал в храм УПЦ - верующие выносили святыни под обстрелом 43
Бубка отверг обвинения в коррупции 28
Бубку обвинили во взятке при выборе столицы Олимпийских игр 55
В Киеве активисты требовали отставки президента Федерации велоспорта 39
Почти 3 сотни российских спортсменов подозревают в допинговых нарушениях 30
Екс-игрок сборной по футболу покинул российский клуб 56
В Минске торжественно открылись II Европейские игры 88
Срна будет работать в тренерском штабе «Шахтера» 34
Украина выиграла апелляцию у Люксембурга и Португалии по делу Мораеса 75
Платини отпустили после допроса 32
Экс-президента УЕФА Платини арестовали во Франции 90
Харлан выиграла «золото» чемпионата Европы по фехтованию 34
Cборная Украины U20 впервые в истории стала чемпионом мира по футболу 364
Сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА 66

28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в штате Мэриленд вследствие тяжелых травм, полученных во время боя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ночь с 20 на 21 июля у Дадашева был бой в Оксон-Хилле, штат Мэриленд, с пуэрториканцем Субриелем Матиасом.

Они боролись за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 63,5 кг. Но, как сообщают в агентстве, во время 11 раунда Дадашев пропустил много ударов, так что бой решили остановить, чтобы не навредить здоровью спортсмена. Однако уже после боя Дадашеву стало плохо, началась рвота, и он потерял сознание. В больнице диагностировали сильный отек мозга, ему провели трепанацию черепа. Спасти спортсмена не удалось.

Максиму Дадашеву было 28 лет. Его профессиональная карьера насчитывает 14 боев, 13 из которых были победные. Он был мастером спорта России международного класса, участником Европейских игр 2015 года, серебряный и двукратный бронзовый призер в любительских чемпионатах России.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1423 грн.
106
Теги