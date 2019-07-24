28-летний российский боксер Максим Дадашев скончался в штате Мэриленд вследствие тяжелых травм, полученных во время боя. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ночь с 20 на 21 июля у Дадашева был бой в Оксон-Хилле, штат Мэриленд, с пуэрториканцем Субриелем Матиасом.

Они боролись за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в весовой категории до 63,5 кг. Но, как сообщают в агентстве, во время 11 раунда Дадашев пропустил много ударов, так что бой решили остановить, чтобы не навредить здоровью спортсмена. Однако уже после боя Дадашеву стало плохо, началась рвота, и он потерял сознание. В больнице диагностировали сильный отек мозга, ему провели трепанацию черепа. Спасти спортсмена не удалось.

Максиму Дадашеву было 28 лет. Его профессиональная карьера насчитывает 14 боев, 13 из которых были победные. Он был мастером спорта России международного класса, участником Европейских игр 2015 года, серебряный и двукратный бронзовый призер в любительских чемпионатах России.