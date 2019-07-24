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Президент Украины Владимир Зеленский уволил и снова назначил Руслана Демченко на должность советника президента.

Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 опубликованы на сайте главы государства.

Руслан Демченко работал советником президента при Порошенко с 2014 года. Также он работал министром иностранных дел Украины, занимал должность полномочного посла в Сербии и Черногории, был Генеральным консулом Украины в Стамбуле. Представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.
ForUm

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