Бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна в Никитском ботаническом саду в аннексированном Крыма, заменят на мраморный бюст Ленина.

Таким образом, руководство ботсада подчиняется решению подконтрольного России крымского суда, который постановил вернуть на место памятник Ленину, сообщает Радио Свобода.

Как рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский, скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

«Тогда ее установили в честь 200-летия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина», - сказал Паштетский.

Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина он воспринял как победу своей партии.