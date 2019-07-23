также в разделеОбщество
23 июля. Картина дня 13
Обнародован ТОП-10 самых популярных вузов и специальностей 2019 года 24
Минкульт проиграл апелляцию о приостановке переименования УПЦ (МП) 34
В полиции объяснили, почему применили слезоточивый газ против девушек 20
МИД РФ назвало выборы в Украине «голосованием надежды» 21
В Украину запрещен въезд для почти 40 тысяч человек 21
Верховный суд РФ подтвердил приговор Грибу 36
США передадут украинским пограничникам два катера 23
Майкл Щур уходит с UA: Первого 28
После нагоняя Зеленского работникам Николаевского судостроительного выплатили зарплату 26
Дело Рожковой перенесли из Барышевского суда в Киев 36
Полиция: Шеремета могли убить из-за написания им книги о российско-грузинской войне 61
Князев: Убийство Шеремета до сих пор не раскрыто 32
Жданов выступил против объединения Минспорта с другими министерствами 16
СБУ подозревает кинопрокатчиков в работе на спецслужбы РФ 80
Подозреваемому в нечестном декларировании экс-главе ОГА избрали меру пресечения 46
Штаб: В Донецк прибыли российские группы снайперов 49
Сотрудница Луцкого горсовета вымогала деньги у ветеранов 25

Бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна в Никитском ботаническом саду в аннексированном Крыма, заменят на мраморный бюст Ленина.

Таким образом, руководство ботсада подчиняется решению подконтрольного России крымского суда, который постановил вернуть на место памятник Ленину, сообщает Радио Свобода.

Как рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский, скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

«Тогда ее установили в честь 200-летия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны. Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина. А с приходом России в 2014 году все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина», - сказал Паштетский.

Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был председатель ялтинского отделения КПРФ, депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина он воспринял как победу своей партии.     
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги