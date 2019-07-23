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Начальник отделения следственного отдела Деснянского управления полиции и посредник организовали схему вымогательства денежных средств от представителей игорного бизнеса, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как установлено в ходе следствия, в апреле текущего года начальник отделения расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности Деснянского УП выдвинул администратору одного из игорных заведений требование о передаче ему ежемесячной платы в сумме 5 тыс. гривен за беспрепятственное функционирование игрового зала. При этом отметив, что 5000 гривен администратор должен платить ему лично, а еще 15 тыс. гривен - посреднику, который в свою очередь якобы будет передавать их руководству райуправления полиции. В противном случае игровой зал будет закрыт.

В рамках производства, начатого по данному факту органами прокуратуры совместно с ГБР, задержан начальник отделения Деснянского управления полиции при получении 5 тыс. гривен неправомерной выгоды, а посредник – при получении 15 тыс. гривен.

Ранее правоохранителями задокументировано еще 2 эпизода получения указанными лицами финансовых траншей по 5 и 15 тыс. гривен соответственно.

Сейчас задержанным лицам готовится сообщение о подозрении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.
ForUm

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