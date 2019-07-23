Самыми популярными среди поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днипра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, сообщает пресс-служба Минобразования.
Самая крупная категория поступающих – на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения – подали в вузы 831тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием закончился вчера, 22 июля 2019 года, в 18:00.
Итак, ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41412;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078;
НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» - 35242;
НУ «Львовская политехника» - 29939;
Киевский национальный торгово-экономический университет – 24233;
Национальный авиационный университет – 22324;
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 19379;
Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18686;
Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14925;
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672;
ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:
Филология – 65419;
Право – 65077;
Менеджмент – 50207;
Компьютерные науки – 39376;
Среднее образование - 35 605;
Журналистика – 30247;
Экономика – 28178;
Инженерия программного обеспечения - 27 217;
Психология – 25680;
Медицина – 25288.
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