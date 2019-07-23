Самыми популярными среди поступающих стали заведения Киева, Львова, Харькова и Днипра, а чаще всего они хотят стать филологами, юристами, менеджерами, IT-специалистами и педагогами, сообщает пресс-служба Минобразования.

Самая крупная категория поступающих – на бакалавра и магистра на основе 11-ти классов на дневную форму обучения – подали в вузы 831тыс. 493 заявления в электронной и бумажной формах. Их прием закончился вчера, 22 июля 2019 года, в 18:00.

Итак, ТОП-10 вузов по количеству поданных заявлений:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 41412;

Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 36 078;

НТУУ «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» - 35242;

НУ «Львовская политехника» - 29939;

Киевский национальный торгово-экономический университет – 24233;

Национальный авиационный университет – 22324;

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина – 19379;

Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 18686;

Киевский университет имени Бориса Гринченко – 14925;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара - 14 672;

ТОП-10 специальностей по количеству поданных заявлений:

Филология – 65419;

Право – 65077;

Менеджмент – 50207;

Компьютерные науки – 39376;

Среднее образование - 35 605;

Журналистика – 30247;

Экономика – 28178;

Инженерия программного обеспечения - 27 217;

Психология – 25680;

Медицина – 25288.