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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что не прошел в Верховную Раду 9-го созыва по спискам партии «Европейская солидарность».

«Не случилось. Спасибо всем за поддержку, ее действительно было много, но не хватило, чтобы стал депутатом. Не жалею, что включился в кампанию, проехал сотни километров и встретился с тысячами людей. Уверен, многих из них вытащил из позеленевшего болота», - написал он в Facebook и добавил, что «борьба продолжается».

«Моя – текстами книг и статей о прошлом и настоящем. Если надо будет, опять выйду на улицу. Поведут за собой других. Не дам вернуть страну в совок», - отметил Вятрович.

Позже в комментариях он отметил, что не собирается «никого вытеснять». «Я очень хорошо знал, что значит 25 номер, кто передо мной и решение идти принял вполне сознательно», - отметил он.

Напомним, в воскресенье, 21 июля, в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно результатам обработанных 97,5% электронных протоколов, за партию «Слуга народа» проголосовали 43,12% избирателей. «Оппозиционная платформа - За жизнь» набирает 13,03%, «Батькивщина» - 8,18%, «Европейская солидарность» - 8,12%, ВО «Голос» - 5,84%.
ForUm

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