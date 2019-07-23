Шестой апелляционный административный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию Министерства культуры по делу о переименовании Украинской Православной Церкви.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Юридического отдела УПЦ, 22 июля в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Минкульта на постановление Окружного административного суда города Киева.

Ранее этот суд удовлетворил заявление Киевской Митрополии Украинской Православной церкви и запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия относительно всех храмов, семинарий, монастырей и епархий УПЦ.

Таким образом, апелляционный суд отказал Минкульту и оставил в силе решение окружного суда, который запретил органам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия и записи относительно УПЦ, в том числе - вносить новые записи в Единый государственный реестр.

В связи с решением суда в УПЦ призвали верующих и священнослужителей отслеживать любые регистрационные действия, которые могут быть совершены государственными органами регистрации.

Как сообщалось, 20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон, обязавший УПЦ указать в своем названии принадлежность к Русской Православной Церкви.