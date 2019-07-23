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По поручению президента Украины Владимира Зеленского решен вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам государственного предприятия «Николаевский судостроительный завод».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства, во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля глава государства получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками этого предприятия.

Зеленский поручил генеральному директору госконцерна «Укроборонпром» Павлу Букину безотлагательно решить вопрос погашения этой задолженности.

23 июля «Укроборонпром» отчитался о выполнении поручения Президента в полном объеме. По его информации, на счета госпредприятия «Николаевский судостроительный завод» для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.
ForUm

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