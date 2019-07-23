Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал новую власть не объединять Министерство молодежи и спорта к Министерству культуры и Информационной политики, сообщает пресс-служба Минспорта.

«Моя просьба и рекомендация к новой власти - необходимо сохранить Министерство молодежи и спорта и не допустить его сокращения. Следует продолжить все те позитивные шаги, которые нам удалось сделать за последние 5 лет: новые конкурсы и возможности для молодежи, мероприятия национально-патриотического воспитания, повышение призовых и зарплат спортсменам и тренерам, закупка современного спортивного оборудования, программы восстановления и развития спортивной инфраструктуры», - отметил Жданов.

По его словам, функционирование Министерства молодежи и спорта как отдельного и самостоятельного органа исполнительной власти является очень важным для молодежной среды и национальных сборных команд, которые прославляют Украину на международной арене.

«Министерства молодежи и спорта в различных конфигурациях существуют практически в каждой стране Европы, в т.ч. входящих в Евросоюз. Например, в соседней Польше является Министерство спорта и туризма. Во Франции многие десятилетия функционирует Министерство молодежи и спорта. Молодежь и спорт должны оставаться отдельными приоритетным направлением государственной политики в Украине», - убежден Жданов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддержал идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерства молодежи и спорта в одно ведомство