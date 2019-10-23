Комитет Министров Совета Европы окончательно утвердил бывшего министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова членом Совета Учредителей ВАДА (Всемирного антидопингового агентства, WADA) от Европы.

Об этом Жданов сообщил в Facebook.

«Это не только моя личная победа – это победа всего нашего спортивного сообщества, ведь впервые в истории представитель Украины избран в ВАДА», - написал он.

«На этой позиции буду бороться за права «чистых» спортсменов, за справедливое отношение ко всем странам, за усиление ответственности за употребление допинга, за продолжение отлучения от мирового спорта России, которая на государственном уровне заставляет спортсменов применять запрещенные вещества и подменяет их пробы», - добавил экс-министр.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Эта база после большого допингового скандала с большой задержкой была передана Россией экспертам WADA в январе 2019 года. База должна была стать доказательством того, что Россия выполнила все условия агентства, и работа его органов допинг-контроля на соревнованиях соответствует международным стандартам.