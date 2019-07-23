также в разделеОбщество
СБУ подозревает кинопрокатчиков в работе на спецслужбы РФ 55
Подозреваемому в нечестном декларировании экс-главе ОГА избрали меру пресечения 20
Штаб: В Донецк прибыли российские группы снайперов 36
Адвокат: Политзаключенный Бекиров не встает с постели 16
В «Слуге народа» исключили амнистию для замешанных в военных преступлениях 25
Вчера боевики соблюдали режим прекращения огня 24
22 июля. Картина дня 46
Украина впервые направила миротворцев в Мали 23
Дело завода «Авиакон» направлено в суд 36
Ефремов будет находиться под домашним арестом в Киеве 48
В Минрегионе пояснили, как получить разрешение на строительство частного дома 31
В полиции создали группу по расследованию преступлений, выявленных в зоне ООС 20
Крым.реалии: Из-за статьи в «Новом времени» Минобороны не получит новые надежные БМП 85
СБУ: На «АрселорМиттал Кривой Рог» обнаружено превышение уровня радиации 46
Данилюк поручил проконтролировать соблюдение санкций против соцсетей РФ 47
Суд выпустил Ефремова из СИЗО 70
РФ не пустила миссию ООН по правам человека в аннексированный Крым 69
Оккупанты собираются провести перепись населения в ОРДО 68

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия системной коррупции разоблачили на взятках чиновницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница наладила механизм вымогательства денег от граждан - участников боевых действий за постановку на квартирный учет и содействие в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей за свои «услуги» двух тысяч американских долларов. Первую половину от указанной суммы взятки чиновница должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую - после получения гражданином установленной законом выплаты.

Правоохранители задержали чиновницу в областном центре во время получения тысячи американских долларов - первой части неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленницы проводились совместно с прокуратурой области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2335 грн.
24
Теги