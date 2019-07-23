Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия системной коррупции разоблачили на взятках чиновницу Департамента жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновница наладила механизм вымогательства денег от граждан - участников боевых действий за постановку на квартирный учет и содействие в беспрепятственной выплате денежной компенсации за приобретение жилья.

Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленницей за свои «услуги» двух тысяч американских долларов. Первую половину от указанной суммы взятки чиновница должна была получить за назначение денежной компенсации, вторую - после получения гражданином установленной законом выплаты.

Правоохранители задержали чиновницу в областном центре во время получения тысячи американских долларов - первой части неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия по установлению других возможных фактов противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленницы проводились совместно с прокуратурой области.