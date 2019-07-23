Ко дню ангела управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) издана его новая книга «Испытание веры».

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», 335-страничное издание содержит избранные статьи архиерея, написанные в период с 2017 по 2019 год.

«Эти года стали переломными не только для Украинской Православной Церкви, но и для всего православного мира. Верующие и духовенство прошли через множество испытаний и выстояли. Главным для каждого стало испытание его веры. О верности, мужестве, любви, смирении и красоте – сокровенные мысли автора, благодаря которым читатель сможет лучше ощутить дух времени, его вызовы», – сказано в аннотации.

Всего в книге около 30 статей – «Как отличить настоящую веру от ненастоящей?», «Как мы удираем от Бога», «Почему люди уходят в раскол», «Троянский конь раскольников», «Вавилонская башня, обреченная на крушение», «"Титаник" в церковном мире», «Святой, которого я знал» и другие.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Книгу «Испытание веры» можно приобрести в Киево-Печерской Лавре.