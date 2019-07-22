23 июня этого года украинский национальный персонал в составе 5 человек впервые приобщился к выполнению задач многопрофильной интегрированной Миссии ООН по стабилизации в Мали. Об этом во время брифинга в «АрмияInform» заявилд заместитель начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба ВСУ полковник Валентин Левчик, сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Значит, на данный момент 61 представитель украинского национального персонала выполняет задачи в миссиях ООН, НАТО и совместных миротворческих силах в следующих странах: Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (12 человек); Миссия ООН в Косово (2 человека); Миссия ООН в Республике Южный Судан (4 человека); Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьей (6 человек); Силы ООН по поддержанию мира на Кипре (1 человек); Тренировочно-совещательная миссия НАТО «Решительная поддержка» в Исламской Республике Афганистан (21 человек); Многопрофильная интегрированная Миссия ООН по стабилизации в Мали (5 человек); Совместные миротворческие силы в зоне безопасности Приднестровского региона Республики Молдова (10 военных наблюдателей)», - сообщил представитель Генштаба ВСУ.

По его словам, высокая оценка от международных партнеров стала основным основой для постоянного приглашения Украины к участию во вновь и уже существующих миротворческих миссиях, а также для расширения географии привлечения Вооруженных сил Украины к миротворческой деятельности во всем мире.