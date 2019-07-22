Чтобы избавиться от тоски, нужно искать на земле осколки рая.

Фото: УПЦ

Об этом написал управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в своем блоге на сайте «КП в Украине», сообщает «Фома в Украине».

Он объяснил, в чём главная причина любой тоски.

«Тоскуя, человек ищет причины своей тоски и стремится развеять её любыми подручными возможными способами. Кто-то пытается решить проблему с помощью новых знакомств, кто-то меняет место жительства или окунается в путешествия, некоторые гасят алкоголем и другими безрассудными вещами и необдуманными действиями. Всё это может на миг приглушить голос тоски, но не устранит её», — подчеркнул митрополит.



Как отметил владыка Антоний, популярные ныне многочисленные психологические практики тоже бессильны — они манипулируют сознанием и подменяют подлинные чувства и характеристики на ложные.



В последнем кроется большая опасность, считает архиерей, так как в таком случае «человек уже не контролирует свои поступки, эмоции, живёт транслируемыми извне понятиями и теряет связь с реальностью и с самим собой».



«Истинная причина любой тоски кроется в глубинах нашего сознания. Это тоска души по потерянному раю. Но эта тоска не безнадёжная. Её можно вылечить. Нужно только заняться постепенным поиском осколков рая на земле. Они рассыпаны повсюду, присутствуют в нашей жизни во всём по-настоящему прекрасном: и в природе, и в искусстве, и в других людях», — продолжил владык Антоний и привёл слова Эриха Марии Ремарка: «Покой, камин, книги, тишина... Прежде в этом видели одно мещанство. Теперь это мечты о потерянном рае».



Главной же сокровищницей чудесных осколков на земле является Церковь, подчеркнул он.

«В Её Таинствах лежит ключ к нашему исцелению и спасению», — написал митрополит.



«С углублением нашей веры во Христа маленькие частицы рая начинают проявляться и сверкать в нашей жизни, мы можем соприкоснуться с ними. Только всё истинное и настоящее способно нас утешить, выгнать тоску из нашего сердца, преобразить его», — написал владыка Антоний.



По его словам, первый шаг к внутреннему преображению — «осознание того, что жизнь идёт не так, что мы не на то тратим драгоценное время, что в нашей жизни нет места любви и что во всём этом виноват каждый из нас».



«И если мы признаем, что всё это имеет место в нашей жизни, что по факту наша жизнь пуста, то сможем отправиться на поиски смысла нашего бытия и, возможно, обрести его. Но пока во всех наших бедах виноваты другие, мы не сдвинемся с места и будем задыхаться от своей тоски. Выбор за нами. Господь Бог предоставляет каждому из нас равные возможности для счастья и спасения. Дело за нашим смирением и верой. В добрый час!» — заключил митрополит Антоний.