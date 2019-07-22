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Расследование факта нанесения более 13 млн грн убытков государственному предприятию «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон», входящему в состав концерна «Укроборонпром», завершено. 19 июля 2019 прокуроры САП направили обвинительный акт в отношении трех лиц в Конотопский горрайонный суд, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

В частности, речь идет о бывшем директоре ГП «Авиакон» (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

бывшем заместителе директора ГП «Авиакон» (ч.2 ст. 364 УК Украины); коммерческом директоре компании, зарегистрированной на Карибских островах Сент Китс и Невис (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2014 должностные лица «ГП «Авиакон» заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл. США. Впоследствии, с ведома руководства ГП «Авиакон», Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше – 144 тыс. долл. США.

По похожей схеме в мае того же года «ГП «Авиакон» и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долл. США (вместо 1,02 млн долл. США, за которые эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd у грузинского производителя).

В результате таких действий ГП «Авиакон», по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в офшорной юрисдикции.

Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году.

В ноябре 2018 бывшему директору ГП «Авиакон», его экс-заместителю, а также коммерческому директору частной компании офшорной юрисдикции сообщено о подозрении.

В марте расследование в отношении них детективы НАБУ завершили.
ForUm

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