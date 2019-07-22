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Российская Федерация до сих пор не допускает Мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине в аннексированный Крым. Об этом сообщается на странице миссии  в Facebook.

«Мы совершили визит на административную границу с Крымом – пропускные пункты «Каланчак» и «Чонгар». Ведь такие визиты и разговоры с людьми, которые пересекают границу, – один из методов удаленного мониторинга ситуации по правам человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополе, Украина, которые являются временно оккупированными Российской Федерацией. Российская Федерация и до сих пор отказывает Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в доступе в Крым в соответствии с релевантными резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Мониторинговая миссия ООН по правам человека начала свою работу в Украине в марте 2014 года. Миссия имеет офисы в Киеве, Донецке, Днипре, Харькове, Краматорске и Одессе, которые покрывают всю зону, пострадавшую от конфликта, по обе стороны от линии разграничения.
ForUm

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