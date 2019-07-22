Партия «Голос» готова объединяться в коалицию с политсилами, которые соответствуют четким условиям.

Об этом заявил лидер партии Святослав Вакарчук в комментарии 24 каналу.

Он подчеркнул, что коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения.

«Коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие красные линии», - заявил лидер «Голоса».

«У нас есть несколько четких красных линий: первое - Украина движется в Европу, ЕС и НАТО, второе – должен быть четкий принцип – закон один для всех и неотвратимость наказания; третье – экономика без олигархов; четвертое – депутатов спускаем с неба на землю», - разъяснил он.

Вакарчук добавил, что его политсила готова договариваться с теми партиями, с которыми в этих вопросах они найдут общий язык.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский после объявления предварительных результатов Национального экзит-пола по состоянию на 18:00 заявил, что приглашает главу партии «Голос» Святослава Вакарчука поговорить, в том числе и о должности премьер-министра.

Напомним, по данным Национального экзит-пола, в Верховную Раду Украины проходят пять политических партий: «Слуга народа» - 44,2%, «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 11,4%, «Европейская Солидарность» - 8,8%, Всеукраинское объединение «Батькивщина» - 7,4%, «Голос» - 6,5%.