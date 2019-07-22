21 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны в районе населенного пункта Хутор Вольный - из вооружения БМП и крупнокалиберного пулемета.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, установленном диверсионно-разведывательной группой противника, двое военнослужащих погибли и двое – получили ранения.
По данным разведки 21 июля один оккупант погиб и двое ранены.
С начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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