Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит дальнейшего сотрудничества со спикером ВР Андреем Парубием и будет говорить уже с новым составом Верховной Рады после выборов. Об этом он сообщил во время презентации мобильных жилых модулей в Министерстве обороны Украины, сообщает УНИАН.

«Дальнейших действий с господином Парубием, как со спикером этой Верховной Рады я больше не вижу», - заявил он.

Зеленский заметил, что ранее предлагал народным депутатам снизить проходной барьер, но они отказались рассмотреть его соответствующий законопроект.

«Я очень хотел снизить проходной барьер. Это были наши два предложения: давайте уберем мажоритарщиков и снизим барьер до 3%. Они могли это сделать за 1, 2, 3 дня», - отметил он, подчеркнув, что это было его предложение на первой встрече с Парубием.

«К сожалению очень многие партии не смогут преодолеть барьер в 5% и это будет именно через господина Парубия», - убежден он.

«После его последнего ответа я не вижу никакого смысла продолжать разговор. Мы будем уже говорить с другим парламентом», - подчеркнул глава государства.



Напомним, президент инициировал внеочередное заседание Верховной Рады на 18 июля.

В свою очередь председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что проводить внеочередное заседание парламента невозможно, можно провести только внеочередную сессию.