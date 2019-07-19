также в разделеРелигия
В РПЦ считают, что Патриарх Варфоломей извлек уроки из «украинской неудачи» 11
Большинство участников Священного синода Грузинской Православной Церкви не поддерживают ПЦУ 13
На Запорожье проведут слет православной молодежи, посвященный евангельским притчам 7
Оппоблок требует отменить антицерковные законы, принятые предыдущей властью 15
В Троице-Сергиевой лавре тысячи православных почтили память преподобного Сергия Радонежского 27
В Киеве УПЦ проведет межприходской футбольный турнир 17
СМИ: Элладская Церковь не собирается признавать ПЦУ 127
РПЦ надеется, что новые власти Украины не будут препятствовать крестному ходу УПЦ в День Крещения Руси 20
РПЦ: Массовые крестные ходы в Украине - это способ для верующих поддержать свою Церковь 48
Митрополит Онуфрий просит Патриарха Кирилла посодействовать обмену пленными 16
На Волыни проходит православный фестиваль, посвященный христианству в эпоху современных технологий 11
Митрополит Антоний рассказал, какие строки из Писания нужно читать в запутанной ситуации 24
Вышел новый номер журнала УПЦ для священников «Пастырь и паства» 26
В сети опубликовали информацию о нарушениях прав верующих УПЦ 31
Церковь призвала православную молодежь объединяться 17
Митрополит Онуфрий рассказал, зачем придерживаться Конституции 14
В РПЦ предположили, что Вселенского Патриарха дезинформировали относительно реального положения дел в Украине 38
Митрополит Онуфрий помолился перед мощами преподобного Сергия Радонежского 19

Накануне выборов в Верховную Раду Украины глава Синодального Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов напомнил, кто из депутатов инициировал и поддержал законопроекты, направленные против УПЦ.

Фото: Протоиерей Александр Бахов

Как сообщает Центр информации УПЦ, протоиерей Александр Бахов на своей страница в Фейсбук также призвал верующих голосовать ответственно.

«Голосуй ответственно #4128-д.Скоро выборы, будьте бдительны! Продолжается процесс переодевания и смены декораций!», – написал священник.

Глава Юротдела УПЦ напомнил имена авторов закона о переименовании религиозных организаций – народных депутатов Украины Игоря Бриченко, Ивана Крулько, Ярослава Маркевича, Сергей Высоцкого и Игоря Лапина.

Следующий пост в Facebook протоиерей Александр посвятил именам тех, кто продвигал закон о подчиненности религиозных организаций и их регистрации.

«Не лишним будет напомнить фамилии тех депутатов, которые инициировали и голосовали за антиконституционный законопроект 4128-д о захвате храмов и создании черных регистраторов (Закон 2673-VIII), которые сегодня незаконно уже перерегистрировали около 250 религиозных общин УПЦ», – отметил священнослужитель.

Глава Юротдела УПЦ назвал имена этих депутатов: Николай Княжицкий, Ирина Подоляк и Виктор Еленский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2781 грн.
27
Теги