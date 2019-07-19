Судья Печерского суда Галина Матийчук отказала Государственному бюро расследований в отстранении Татьяны Думенко с должности директора Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Это дело было сфабриковано с самого начала. Целью уголовного производства было отстранить директора ГЭЦ. Это должно было стать местью за разрушенные многомиллионные схемы фармацевтической мафии», - отметила Супрун.

По ее словам, Минздрав будет требовать привлечь к ответственности инициаторов и исполнителей «этой атаки».

«Татьяна останется на посту, а ГЭЦ продолжит внедрять прозрачные процедуры и честные правила регистрации лекарств, проведения клинических исследований, а украинские пациенты своевременно получать доступ к лекарствам и инновационному лечению. Мы будем защищать честных людей при любых обстоятельствах», - подытожила Супрун.

Напомним, 16 июля Министерство здравоохранения заявило, что СБУ и ГБР пришли в Государственный экспертный центр МОЗ, чтобы вручить подозрение нынешнему директору Татьяне Думенко по сфабрикованным уголовным производствам.