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Сопредседатели украинского конгрессового кокуса внесли в Конгресс США законопроект, который предусматривает введение санкций против России за захват украинских моряков в ноябре прошлого года.

Об этом говорится на странице конгрессвумен Мерси Каптур, которая является одной из инициаторов законопроекта, сообщает «Европейская правда».

«Конгресс Соединенных Штатов продолжает решительно осуждать опасный морской нападение России на ВМС Украины и незаконное задержание 24 украинских моряков», - говорится в совместном заявлении сопредседателей украинского кокуса.

«Это событие является последним в серии вредоносных шагов, сделанных Россией для подрыва демократического прогресса Украины и международного правопорядка. Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всем мире. Соединенные Штаты и свободный мир должны повысить стоимость российских вторжений до тех пор, пока каждый из 24 украинских моряков не вернется домой», - говорится в заявлении.

Отмечается, что этот законопроект посылает мощный сигнал украинским морякам и их семьям, что американский народ не забыл об их героической борьбе за защиту демократического пути и суверенитета своей страны.

«Мы призываем наших коллег из Палаты представителей поддержать эту двухпартийную инициативу, а Россию немедленно освободить украинских моряков», – заявляют авторы документа.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.  

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.
ForUm

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