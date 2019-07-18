В Киевской области мэра одного из городов привлекли к административной ответственности за незаконную агитацию в соцсети, сообщает пресс-служба областной полиции.

По данным главка, Во время мониторинга одной из соцсетей на странице данного городского головы было обнаружено противоправное размещения материалов предвыборной агитации, чем государственный служащий нарушил Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины», а именно п.2 ст.74.

В результате чего в отношении мэра был составлен админпротокол по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных нарушениях (осуществление предвыборной агитации лицом, участие которого в предвыборной агитации запрещено законом, влечет наложение штрафа на граждан от тридцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан).