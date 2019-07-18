Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20,0° С, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений гидрологической станции, 17 июля среднесуточная температура воды была +19,8 ° С и продолжает снижаться.

Но лето продолжается и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20,0° С.