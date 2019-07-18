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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 9 лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Согласно указу № 526/2019, в гражданство Украины приняты Сергей Алексеевич, Станислав Гибадулин, Сергей Гноевой, Нугзар Канделаки, Андрей Ковниренко, Никита Макеев, Денис Прохоров и Алексей Сивохин. Они - непосредственные участники боевых действий на востоке Украины.

Также в гражданство Украины принят Дмитрий Фомин, который участвовал в повышении профессиональной подготовки, обучении и обеспечении необходимым снаряжением военных медиков Вооруженных сил Украины в условиях боевых действий.

Глава государства заверил, что и впредь будет оказывать гражданство лицам, которые имеют заслуги перед Украиной.

Напомним, 27 июня президент подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам.
ForUm

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