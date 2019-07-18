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Предстоятель Украинской Православной Церкви обратился к Патриарху Кириллу с просьбой посодействовать обмену военнопленными.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в интервью телеканалу «Украина».

«Наша Церковь занимается освобождением пленных уже несколько лет и, с Божьей помощью, имеет свои успехи. Наша позиция в этом вопросе такова: мы не погружаемся в юридические глубины – насколько кто виноват перед кем, мы говорим так: мы все живем перед Богом, мы все виноваты перед Богом. Бог нас прощает? Прощает. Вот простите и вы друг друга», – сказал Предстоятель УПЦ.

Он также сообщил, что УПЦ старается возобновить процесс обмена пленными – соответствующие обращения направлены Предстоятелю Русской Православной Церкви и Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я уже обратился с письмами и к Святейшему Патриарху Кириллу, чтобы он со своей стороны организовал ходатайство за наших военнопленных, и к нашему Президенту, чтобы возобновить этот процесс», – сказал Митрополит Онуфрий.

При этом Предстоятель УПЦ уточнил, что если раньше проходил обмен группами, то теперь речь идет о формате освобождения «всех на всех».

«Люди не должны томиться в тюрьмах, они должны жить на свободе. И это – один из важнейших вопросов», – сказал Митрополит Онуфрий.
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