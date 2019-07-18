Сотрудники Службы безопасности Украины во время выполнения задач по контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной безопасности разоблачили очередные попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине и повлиять на ход и подготовку к внеочередным парламентским выборам, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днипра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях. Правоохранители задокументировали, что за материальную выгоду женщина публиковала и размещала на ресурсах статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украины и политику Кремля на международной арене, незаконную аннексию Крымского полуострова, популяризировали террористические организации «Д/ЛНР».

Публикации злоумышленница получала в том числе из российских пропагандистских ресурсов и сайтов боевиков квазиреспублик. После объявления внеочередных парламентских выборов администратор получила из Ростова-на-Дону очередное задание: создать в украинском сегменте сети интернет сайты с фейковой информацией о политических партиях и кандидатах в нардепы. Эти деструктивные материалы были направлены на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности, инспирацию вражды между сторонниками различных политических сил и манипулятивное воздействие на электоральные предпочтения избирателей.

Кроме того, среди материалов, которые распространялись в этих группах, содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 109 Уголовного Кодекса Украины проведен обыск по месту жительства злоумышленницы. Во время следственных действий изъята компьютерная техника и средства связи, которые содержат доказательства ее противоправной деятельности. Сейчас следователями СБУ продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств дела. Специалисты СБУ не исключают использования спецслужбами РФ подобной схемы по созданию информационных платформ и накануне выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся в 2020 году.

Служба безопасности Украины призывает граждан быть сознательными и ответственными, критически относиться к информации, распространяемой в сети интернет и не поддаваться на манипуляции и провокации Кремля. О любых нарушениях избирательного процесса просим безотлагательно информировать правоохранителей.