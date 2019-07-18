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Европейский парламент принял резолюцию по ситуации вокруг политических заключенных Кремля, в частности, украинских граждан, которые незаконно осуждены и содержатся в российских тюрьмах.

За резолюцию проголосовали 458 депутатов, 80 - против, еще 89 - воздержались, сообщает Укринформ.

Депутаты выступили с осуждением грубого нарушения Россией прав человека и норм международного законодательства, а также с требованием немедленно освободить украинских граждан, которые незаконно содержатся в России и в оккупированном Крыму.

Депутаты ЕП обратились к России с требованием немедленно и без дополнительных условий освободить украинских моряков и корабли, захваченные во время вооруженной провокации в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года.

По предложению депутатов, в резолюцию была внесена поправка, которая напоминает о трагедии рейса МН17 и заключении международной следственной группы в отношении виновных в этом преступлении. Депутаты еще раз призвали Россию признать свою ответственность за трагедию и в полной мере сотрудничать со следствием.

Во время слушания в сессионном зале в Страсбурге присутствовала делегация Украины, в которую вошли члены правительства и пятый президент Украины Петр Порошенко.

 
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