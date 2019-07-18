Следственный комитет РФ возбудили дело против лидера Организации украинских националистов Николая Коханивского, сообщается на сайте СК РФ.

Коханивско обвиняют в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в связи с событиями возле здания Российского центра науки и культуры в Киеве 18 февраля 2018 года.

Напомним, 18 февраля 2018 года члены Организации украинских националистов атаковали здания Россотрудничества и «Сбербанка» в Киеве.

Сутками ранее члены «Правого сектора» и С14 также ворвались в здание Россотрудничества.

Пострадавших и задержанных нет.