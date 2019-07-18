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Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин

«Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха… Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в «десятку», - написал он.
ForUm

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