Военнослужащие 53-й отдельной механизированной бригады уничтожили позиции боевиков в пригороде Горловки.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook волонтер Юрий Мысягин
«Окопались они хорошо. Там окопы тянутся под сотню метров. А среди деревьев в одном из брошенных дачных домиков у них там что-то типа штаба, или место для отдыха… Три из трех легли прямо по цели. А второй (видео 0:27) точно в «десятку», - написал он.
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