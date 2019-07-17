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В Киев на торжества в честь Дня Крещения Руси, которые состоятся в Украинской Православной Церкви 27 и 28 июля, прибудут мощи 19-ти святых и 5 чудотворных икон Пресвятой Богородицы.

Фото: Центр информации УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент (Вечеря) сегодня на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

На торжества прибудут мощи: святого равноапостольного великого князя Владимира, стопа святого апостола Андрея Первозванного, мощи святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), преподобного Алексия Карпаторусского, преподобного Лаврентия Черниговского, преподобного Кукши Одесского, святителя Владимира (Богоявленского), преподобного Амфилохия Почаевского, ковчег с мощами 11-ти Святогорских святых.

А также чудотворные иконы Божией Матери Зимненская, Почаевская, Касперовская, Святогорская и Успения Пресвятой Богородицы (Киево-Печерская).

Архиепископ Климент презентовал программу праздничных мероприятий 27-28 июля.

В субботу, 27 июля в 13.00, на Владимирской горке начнется молебен, который возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Около 13.30 начнется Крестный ход со святынями: от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. Вечером 27 июля возле Успенского собора, на площади, начнется Всенощное бдение, которое совершит Предстоятель УПЦ. Святыни будут находиться в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских. Храм будет открыт всю ночь.

В воскресенье, 28 июля в 08.00, в Киево-Печерской лавре начнется брифинг по случаю Дня Крещения Руси и дня памяти святого равноапостольного князя Владимира.

В 09.00 на площади перед Успенским собором начнется праздничная Божественная литургия. На литургии будут прославлены новые святые - ректоры Киевской духовной академии и семинарии - епископ Сильвестр (Малеванский), архиепископ Василий (Богдашевский) и протоиерей Александр Глаголев.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в прошлом году в день Дня Крещения Руси в крестном ходе от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры приняли участие 250 тысяч верующих УПЦ.
ForUm

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