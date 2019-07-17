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В Киеве к сервису онлайн-записи ребенка в детский сад добавили функцию отображения статистики загруженности дошкольных учреждений.

Сервис будет отображать общее количество групп в интересующем детсаде, количество свободных мест в отдельной группе, а также наличие резерва мест и специализацию группы, сообщил на своей странице в Фейсбуке директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

«Родители детей могут посмотреть актуальную информацию о заявках в детский сад. Данные доступны как по отдельным заведениям, так и в разрезе районов города или возрастных групп детей», — отметил он.

Сервис онлайн-записи ребенка в детские сады столицы доступен по ссылке.
ForUm

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